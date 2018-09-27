مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية بتفجيرين جنوب غربي كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كركوك /اليوم الخميس/ بمقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في حادثين منفصلين جنوب غربي المحافظة.



وقال المصدر، لقناة "الإخبارية" العراقية، إن "عبوة ناسفة انفجرت على طريق الرياض الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، ما أسفر عن مقتل شرطي".



وأضاف المصدر أن "عبوة ناسفة أخرى انفجرت غرب قضاء داقوق جنوبي المحافظة، ما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح".

‏‫ يذكر أن محافظة كركوك التي تقع علي بعد (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.

