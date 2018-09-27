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محافظات

المفتي: مصر في أحوج الأوقات لتجديد الخطاب الديني لمواكبة العصر

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:31 م
صدى البلد
مروة فاضل
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الخميس، إن مصر في أحوج الأوقات إلى تجديد الخطاب الديني خلال تلك الفترة التي تمر بها ، ولابد من وجود أرضية حقيقية له لكي ينطلق بصورة صحيحة ونحن اليوم في أحوج وقت لتجديد الخطاب الديني من العلم والتعليم نفسه.

جاء ذلك خلال اللقاء العلمي السنوي الذي نظمته، إحدى الجمعيات بمحافظة المنوفية بعنوان قضايا تجديد الخطاب الديني بحضور الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وعدد من وكلاء الوزارات بالمنوفية ومديري المديريات وعدد من أساتذة الكليات بجامعة الأزهر.

وأضاف شوقي، أن تجديد الخطاب الديني ليس كما يروجه الآخرون من شائعات بأنه سيهدم الدين ويدمر المعتقدات الدينية أو تبديد هذا الدين ولكن تجديد الخطاب الديني بالنسبة لي فإنه يعني النهوض بالدين.

وأشار إلى أن الفتاوى التي أفتى بها مفتي الديار المصرية محمد المهدي العباسي في وقته لم تعد نافعة اليوم بتغيير الزمان والمكان ، وهناك كم من الأحكام الشرعية في عصر الصحابة لم تكن موجودة في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالتالي لابد من عملية التجديد في الخطاب الديني من أجل مواكبة العصر.
المفتي: مصر في أحوج الأوقات لتجديد الخطاب الديني لمواكبة العصر
المفتي: مصر في أحوج الأوقات لتجديد الخطاب الديني لمواكبة العصر
المفتي: مصر في أحوج الأوقات لتجديد الخطاب الديني لمواكبة العصر
المفتي: مصر في أحوج الأوقات لتجديد الخطاب الديني لمواكبة العصر

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