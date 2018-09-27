محافظ الغربية يتفقد مجمع مواقف السنطة ويضع حجر الأساس لوحدة كفر كلا الباب

تفقد اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، خلال جولته بمجمع مواقف السنطة الرئيسي لسماع شكاوى الركاب بشأن طريق السنطة الجعفرية وأضراره نتيجة لأعمال الصرف.





جاء ذلك برفقة رئيس مجلس المدينه، واللواء هشام شادي سكرتير العام واللواء فتحي عبد الغني سكرتير المساعد ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتربية والتعليم والشباب والرياضة على مستوي القطاعات الخدميه على مستوي المحافظة.





وطالب المحافظ خلال جولته بضرورة رجوع الشئ لأصله، مؤكدًا أهمية تطوير موقف الجلاء بطنطا والأماكن المحيطة به حفاظا على صالح أبناء ومواطني الغربية.





كما وضع المحافظ حجر الأساس للوحدة المحلية لقرية كفر كلا الباب بمركز ومدينة السنطة، المقرر تنفيذها حتى نهاية ابريل المقبل علي مساحة198م .





كما زار المحافظ الوحدة الصحية للقرية وطالب بتزويدها بكافة الأمكانيات بالتعاون مع المستشفي العام، واستمرار تواجد الطاقم الطبي لفترة مسائية.





وتفقد مدرسة كفر كلا الباب الإبتدائية، موجهًا بحل أزمة وارتفاع كثافة فصول طلاب رياض الاطفال ومرحلة التعليم الإبتدائي .





وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشناوي عايد، بتفعيل وتنويع دور الأنشطه التربويه والتعليم على مستوي كافة مدارس الإدارة ومواجهه ظاهرة ارتفاع كثافة الفصول بأي حال من الأحوال.





كما زار المحافظ مركز شباب كفر كلا الباب بالسنطة مؤكدا فى تعليماته إلى المحاسب محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة تدشين الدور المحوري لمراكز الشباب في عمل تنمية مجتمعية شاملة، تنوع البرامج والانشطة، تطوير ورفع كفاءة المراكز التي تحتاج الي تطوير شامل.



