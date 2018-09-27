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رياضة

استبعاد إيهاب لهيطة من ترشيحات منصب مدير المنتخب في الجهاز الجديد للفراعنة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:08 م
إيهاب لهيطة
إيهاب لهيطة
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة على استبعاد إيهاب لهطية بشكل نهائى من الترشحيات الخاصة بمنصب مدير المنتخب فى الجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة المكسيكى خافيير أجييرى .

وعلم " صدى البلد " من مصادر مطلعة داخل الجبلاية أن مجموعة من أعضاء اتحاد الكرة على رأسهم مجدى عبدالغنى رفضوا فكرة بقاء إيهاب لهيطة مع الجهاز الفنى الجديد بسبب ما حدث خلال معسكر المنتخب الأخير فى روسيا خلال خوض منافسات كأس العالم.

وقرر مجلس إدارة الجبلاية تأجيل حسم ملف مدير المنتخب الجديد إلى أجل غير مسمى، فى ظل الرغبة على اقتناء شخصية تكون قادرة على التعامل بأفضل شكل ممكن مع هذا المنصب المهم.

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