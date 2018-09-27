لبنان: الحريري يبحث مع رئيس حزب القوات مستجدات تشكيل الحكومة

بحث رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ظهر اليوم الخميس، مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع آخر المستجدات السياسية، لاسيما الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة.



ويعد الخلاف السياسي بين التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، وحزب القوات اللبنانية، العقبة الأكبر أمام تشكيل الحكومة في لبنان، باعتبار أنهما يمثلان الجانب الأكبر من القوى المسيحية في البلاد، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت مطلع شهر مايو الماضي من حصوله الحزبين على النصيب الأكبر من التصويت والتمثيل النيابي المسيحي.



ويطالب التيار الوطني الحر بالحصول على 11 حقيبة وزارية في الحكومة التي تتشكل من 30 وزيرا، متضمنة حصة للرئيس ميشال عون (الزعيم التاريخي للتيار) مع الإبقاء على حقيبتي الخارجية والدفاع بحوزة التيار بالإضافة إلى عدد من الوزارات الأساسية والخدمية ذات الثقل.



كما يطالب حزب القوات اللبنانية بالحصول على 5 حقائب وزارية، متضمنة وزارة من الوزارات السيادية الأربع (الداخلية والخارجية والمالية والدفاع) أو منصب نائب رئيس الحكومة بدلا من الوزارة السيادية، بالإضافة إلى الحصول على حقائب وازنة (أساسية وخدمية) وهو الأمر الذي يرفضه التيار الوطني الحر بصورة قاطعة.





