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محافظات

شرم الشيخ تستضيف ملتقى مصر الدولى للنحت والرسم على القوارب أكتوبر المقبل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
ايمن محمد
تستضيف مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 أكتوبر المقبل وحتى 31 من نفس الشهر، ملتقى مصر الدولى للنحت، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرين البحر الأحمر، والذى يقام استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2018.

وقال، الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الملتقى، ومؤسس "أوستراكا للفنون"، إن الملتقى من المقرر أن يشارك فيه أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وألمانيا وإيطاليا وجورجيا وروسيا وأمريكا وصربيا والأردن وتونس وانجلترا.

أضاف، منظم، ملتقى مصر الدولى للنحت، أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الملتقى خلال الفترة من من 10 أكتوبر المقبل وحتى 31 من نفس الشهر، على خامات الأحجار والرخام والحديد الخردة بأحجام كبيرة لتكون شرم الشيخ فى أبهى صورها الجميلة دائمًا لضيوفها من كل أنحاء العالم، وينضم أشهر الرسامين للرسم على على القوارب ليتم عمل تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين شرم الشيخ، لتكون فى أبهى صورها استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

كانت "أوستراكا" قد نجحت فى فبراير الماضى فى إقامة "سمبوزيوم مصر الدولي للنحت" والذى يعد أكبر سمبوزيوم نحت فى العالم، بعد أن شارك فيه 37 فنانًا من عباقرة فن النحت في 22 دولة، وتم تزين شوارع مدينة الغردقة بالأعمال الفنية التى تمت خلال السمبوزيوم الذى استمر شهرًا . 

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