عاشور يكلف نقيب البحر الأحمر بالإعداد لمؤتمر المحامين 2019

جدد سامح عاشور نقيب المحامين، تأكيده انعقاد المؤتمر السنوي العام للمحامين 2019، بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أن ذلك أحد توصيات المؤتمر الحالي، مشيرا إلى أنه كلف نقيب فرعية البحر الأحمر محمد جمعة، وعضو مجلس النقابة عن البحر الأحمر صفوت كمال، بالبدء من الآن في الترتيب للانعقاد القادم للمؤتمر، للحصول على أفضل الأسعار وتوحيد مستوى الفنادق.



وقال "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر العام السنوي المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال،: "لن نسمح بأي تفريق بين محام وآخر، وما حدث بالمؤتمر الحالي غير مقصود؛ نتيجة لضيق الوقت، بعد اختيار مكان انعقاد المؤتمر، وهو ما لا يتواجد الآن للمؤتمر المقبل".



وأشار إلى أنه تقرر زيادة أيام المؤتمر بإضافة يوم آخر، حيث أن التجربة العملية أثبتت حاجتنا له، وكنا نتمنى أن تكون الجلسة الختامية مساء غدٍ، ولكن سنعوض ذلك في الانعقاد القادم بالغردقة.



وأردف: "السعادة التي أراها على وجوهكم رغم بعض المشاكل؛ تؤكد صدق المشاعر، ونحن في جمعية عمومية اختيارية مدفوعة الأجر من المحامين، من خلال اشتراك هذا المحامي، كما أنها احتفالية رفيعة المستوى يتجمع فيها المحامون من كافة محافظات الجمهورية".