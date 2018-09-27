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أخبار العالم

الشرطة العراقية تقتل 18 داعشيا وتفجر 13 عبوة ناسفة بكركوك

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:24 م
صدى البلد
أش أ
أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، مقتل 18 داعشيا، وتفجير 13 عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وذكرت الشرطة، في بيان، أوردته قناة "الإخبارية" العراقية، أن الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية تمكنت من خلال تطهير وتفتيش جبال "قره جوخ" في كركوك من قتل 18 داعشيا وتفجير 13 عبوة ناسفة تحت السيطرة.

وأشارت إلى أنه تم تدمير عدة أنفاق، بالإضافة إلى الاستيلاء على 9 عبوات مجهزة للتفجير.

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