الجيش الإسرائيلي يستهدف 200 صحفي في غزة بالرصاص الحي.. صور

جسد المصوران الصحفيان عطية درويش وأشرف ابو عمرة، معاناة زملائهما من الصحفيين خلال تغطيتهم لمسيرات العودة على مدار ستة أشهر، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.



وتبرز الصور انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، من خلال استهدافهم وقنصهم خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث استشهد اثنين منهم وأصيب أكثر من 200 صحفي، بحسب المصوران.



وأكد بلال جاد الله مدير عام بيت الصحافة، أن الصحفيين يواجهون استهداف منظم ومبرمج، خاصة وأنهم يرتدون شارات الصحافة بوضوح، مبينًا أن القناصة الاسرائيلية تعمدت استهداف الصحفيين مع سبق الإصرار والترصد اثناء عملهم الصحفي.



ويصف المصور اشرف ابو عمرة الصور قائلًا: "نحن دائما نروي معاناة شعبنا ولكن هناك انتهاكات ترتكب بحق الصحفيين لا تبرز، وهنا تكمن أهمية هذا المعرض". وأكد ان هذه الصور تؤكد استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين لكي يثنيهم عن مواصلة عملهم وكشف جرائمه للعالم.