ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عاشور يشكر محافظ ومدير أمن البحر الأحمر على جهودهما في رعاية مؤتمر المحامين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
حمادة خطاب
وجّه سامح عاشور نقيب المحامين، الشكر للواء أركان حرب أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على رعايته الخاصة للمؤتمر العام السنوي المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، والمؤتمر المقبل.

كما وجه "عاشور" الشكر خلال الجلسة النقاشية اليوم الخميس، والمنعقدة بمسرح القيادات الأمنية وعلى رأسها مدير الأمن، مضيفا: "بسبب المؤتمر الذي تواجد مع رجاله في والقيادات الأمنية بالمحافظة أثناء تأمين الجلسة الافتتاحية الاثنين الماضي".

وتابع: "التقيت بمدير الأمن أثناء دخولي الجلسة واقفا بين رجاله لتأمين المؤتمر، وكذلك تأمين كافة الفعاليات"، كما وجه الشكر للمسئولين على المستوى الإداري والسياحي الذين قدموا كافة الامكانيات لنا".

وأعرب نقيب المحامين عن سعادته بالمشاركة الشبابية بالمؤتمر، متابعا: "رأيت وجوه واعدة تبشر بمستقبل واعد للمهنة، كما أشكر القيادات النقابية التي أعطت كل خبراتها باللجان، وحضور المحاميات العريض المتنوع التلقائي الذى لم نرى فيه سوى عصبية الانتماء للمحاماة وليس الانتماء للجنس".

ترشيحاتنا

مكسيم خليل يكشف سر منع دخول زوجته إلى مصر

بعد أقل من 24 ساعة على زيارة رئيس الوزراء.. سقوط بوابة مستشفى ساقلتة على رأس فرد أمن

شاهد.. ميدو يعلن عن مفاجأة للجمهور تتعلق بمسيرته الكروية

هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

لحظة هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تفتح عجلاتها الأمامية.. فيديو صادم

إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه.. حكاية المثل إيه؟

الأوقاف: السماح لـ سعيد رسلان بالخطابة بعد تعهده الالتزام بالتعليمات

للرجال فقط ..استعيد شبابك بملعقة من هذا الخليط على الريق

عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة لأعضاء النادي

مفاجأة المدير الفني لـ الأهلي تثير اهتمام الإعلام اللبنانى قبل لقاء النجمة

ياسمين صبري تكشف حقيقة خلافها مع محمد إمام

استخراج جنين من داخل بطن رضيعة عمرها 10 أيام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز
طريقة عمل شوربة الحب الأمريكية
فوائد وضع ذرة ملح في عجين الكيك والحلويات
طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟