عاشور يشكر محافظ ومدير أمن البحر الأحمر على جهودهما في رعاية مؤتمر المحامين

وجّه سامح عاشور نقيب المحامين، الشكر للواء أركان حرب أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على رعايته الخاصة للمؤتمر العام السنوي المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، والمؤتمر المقبل.





كما وجه "عاشور" الشكر خلال الجلسة النقاشية اليوم الخميس، والمنعقدة بمسرح القيادات الأمنية وعلى رأسها مدير الأمن، مضيفا: "بسبب المؤتمر الذي تواجد مع رجاله في والقيادات الأمنية بالمحافظة أثناء تأمين الجلسة الافتتاحية الاثنين الماضي".





وتابع: "التقيت بمدير الأمن أثناء دخولي الجلسة واقفا بين رجاله لتأمين المؤتمر، وكذلك تأمين كافة الفعاليات"، كما وجه الشكر للمسئولين على المستوى الإداري والسياحي الذين قدموا كافة الامكانيات لنا".



