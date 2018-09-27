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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ينفرد بالصدارة بعد 6 جولات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يشهد جدول ترتيب الدوري الايطالي حالة من السكينة في المراكز الأولى، حيث استطاع يوفنتوس الانفراد بصدارة الترتيب بعد 6 جولات خاضها من بطولة الدوري.

كما ابتعد إيه سي ميلان في جدول ترتيب الدوري الإيطالى عن المراكز المتقدمة محتلا المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط حيث خاض 4 مباريات فقط من بطولة الدوري.

ويلعب ميلان اليوم مباراة أمام امبولي ضمن منافسات الجولة السادسة من الكالتشيو ليحسن ترتيبه في جدول ترتيب الدوري الايطالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويسعي ميلان إلى تحقيق الفوز ليصل للنقطة 8 ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويصبح له مباراة واحدة مؤجلة.

علي جانب آخر يقدم روما بداية سيئة في البطولة، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط من 6 جولات خاضها في البطولة.

ويحتل يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة "العلامة الكاملة، بينما جاء نابولي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة.

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