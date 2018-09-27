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مرأة

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:30 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة نرمين الفقي، والتي ظهرت فيها بإطلالة ساحرة ملائكية على الرمال.

وارتدت "الفقى" فستانا قصيرا أبيض مطرز بالورود ذات الألوان الفسدقى والفوشيا، مكشوفا من الأكتاف ما نال إعجاب جمهورها.

وتركت نرمين شعرها منسدلا على كتفيها، وارتدت اكسسوارات مكونة من حلق طويل ذهبى اللون وسلسلة مستديرة على الرقبة.
نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور
نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور
نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور
نرمين الفقى نرمين الفقى

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