المهندسين تمنح وفد المتدربين الروانديين شهادات تخرج .. صور

منحت نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي، شهادات تخرج لوفد المهندسين الروانديين، الذين تلقوا تدريبًا هندسيًا بمبنى النقابة العامة لمدة شهر.



وكرم سفير رواندا بالقاهرة نقيب المهندسين المصريين، وكل من شارك في التدريب من شركات وجهات شاكرًا إياهم على كرم الضيافة والاستقبال على مدار شهر للمتدربين.



يذكر أن نقابة المهندسين تولت تدريب 10 مهندسين روانديين، بمقر النقابة العامة برمسيس، في مجال الكهرباء والطاقة، حيث بدأ البرنامج فعالياته يوم الأحد 2 سبتمبر الجاري وختم أمس الأربعاء 26 من ذات الشهر.