إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي أسوان

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي "أسوان / القاهرة" بالقرب من قرية بنبان شمال أسوان.



وتلقى اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، إخطارًا من مرفق الإسعاف إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالقرب من قرية بنبان بالكيلو 40، حيث تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة أخرى شرطة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.