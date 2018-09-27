مفاجأة المدير الفني لـ الأهلي تثير اهتمام الإعلام اللبنانى قبل لقاء النجمة

اثارت مفاجأة المدير الفني للنادى الأهلي التى اعلن عنها اهتمام الاعلام اللبنانى قبل لقاء النجمة وسلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس الضوء على لقاء الأهلي والنجمة اللبناني المنتظر إقامته في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على استاد المدينة الرياضية ببيروت في إياب دور الـ 32 لبطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.



وأفردت صحيفتا «الديار» و«المستقبل» تقريرين عن اللقاء بجانب تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي والصربي بوريس بونياك المدير الفني للفريق اللبناني.



كما أشار التقرير إلى حديث كارتيرون خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عن تحضيراته للمباراة وإعداده لمفاجأة لمباغتة النجمة، بجانب رغبة النادي اللبناني في استغلال عاملي الأرض والجمهور في حسم لقاء اليوم.



ويحتاج الأهلي للفوز باي نتيجة أو التعادل إيجابيا للصعود إلى الدور التالي بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب ببرج العرب.