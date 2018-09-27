مباراة الزمالك القادمة .. جروس يجهز السعيد لقيادة الأبيض امام القادسية

اقترب عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من قيادة هجوم الأبيض فى مباراته المقبلة امام نادى القادسية الكويتى، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة، فى إطار لقاءات إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

واستقر كريستيان جروس المدير الفنى على الدفع بعمر السعيد فى المباراة القادمة للزمالك امام القادسية بعد المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب فى الفترة الأخيرة.



وكان جروس قد أبدى غضبه من المهاجم الكونغولى كابونجو كاسونجو، نتيجة إضاعة العديد من الفرص السهلة فى المباريات الماضية وهو ما كلف الفريق الأبيض خسارة عدد من النقاط.



وتعد المباراة القادمة للزمالك امام القادسية الكويتى مهمة للغاية من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة والسير نحو الطريق الصحيح وحصد لقب البطولة .



وشدد جروس على اللاعبين بالحذر الشديد فى مباراة الزمالك القادمة أمام القادسية الكويتى نتيجة القوة التى يتمتع بها الفريق المنافس وهو ما ظهر خلال لقاء الذهاب والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.