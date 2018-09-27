الأهلي يشيد بجهود السفارة المصرية ومسئولي النجمة اللبناني

وجه محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في بيروت، الشكر للسفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان على المجهود المبذول من طاقم السفارة المصرية، مؤكدا أن طاقم السفارة بذل مجهودا كبيرا، وكان حريصا على التواجد برفقة البعثة منذ وصولها إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ لتذليل كافة الصعوبات، وتوفير كل ما يلزم البعثة؛ سواء في حجز الفنادق أو الانتقالات وغيرها من الأمور التي ساعدت الأهلي على الاستعداد بشكل جيد للمباراة.



وأوضح الجارحي أن علاقة الأهلي بالدبلوماسية المصرية وطيدة للغاية؛ نظرا لتعدد بعثات النادي الرياضية في مختلف اللعبات، وأن هناك تعاونا صادقا بين الطرفين انعكس بشكل إيجابي على توفير الأجواء المناسبة للنادي الأهلي في تحقيق النتائج الطيبة والبطولات.



وذكر أن التزام بعثات الأهلي وسلوكهم المثالي يساعد الدبلوماسية المصرية على القيام بدورها مع الفرق المختلفة؛ سواء في كرة القدم أو أي لعبة أخرى. واشاد الجارحى ايضا بمسئولى نادى النجمه اللبنانى وحرصهم على الاحتفاء بالاهلى وتوفير كافة احتياجات البعثة.



وكان محمد الجارحي قد لبى دعوة السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان على مأدبة عشاء وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري للفريق والبعثة الإعلامية المرافقة للفريق في بيروت حضرها طاقم السفارة المصرية ورئيس نادي النجمة اللبناني أسعد صقال.

وأهدى الجارحي درع وعلم النادي إلى كلٍّ من السفير المصري ورئيس نادي النجمة اللبناني.



ويلتقي الأهلي مع نظيره النجمة اللبناني في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس في إياب دور الـ 32 من بطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.