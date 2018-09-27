مباراة الزمالك القادمة .. جروس يعلن جاهزية الأبيض لمواجهة القادسية

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن مباراة الزمالك القادمة صعبة للغاية مشيرا إلى جاهزية جميع اللاعبين الموجودين معه بالكويت، لمواجهة القادسية فى المباراة القادمة غدًا الجمعة في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية.



وقال جروس في المؤتمر الصحفي للمباراة إن الجميع جاهز، لمباراة الزمالك القادمة ونسعى لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي، والغائب الوحيد هو حازم إمام الذي لم يحضر بسبب الإصابة.



وتابع فى حديثه عن مباراة الزمالك القادمة: "لعبنا لقاء الذهاب بهدف تحقيق الفوز ولكن انتهى بالتعادل السلبي ويبقى التعرف على المنافس، وعدم استقبال أهداف في لقاء الذهاب عامل إيجابي رغم النتيجة التي وصلت لها المباراة".



وبمناسبة الحضور الجماهيري الكبير لمباراة الزمالك القادمة قال جروس: "أعتاد اللعب تحت ضغط الجماهير، ودربت من قبل في السعودية والجماهير العربية عموما تهدف للفوز فقط والزمالك ناد كبير وجماهيره تنتظر الفوز فقط" .



واختتم المدير الفني للفريق تصريحاته بالتأكيد على أن منافس الزمالك فى المباراة القادمة " القادسية" فريق محترم وله قاعدة شعبية بالكويت، مشددا على أن المباراة ستكون قوية بين الفريقين.

