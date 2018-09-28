جواز حنث اليمين إرضاء لأمي.. عالم أزهري يرد

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية أنه يجوز شرعا الحنث في اليمين إن وجد المقتضى لذلك، مشيرا إلى أن حنث الشخص لليمين من أجل طاعة الأم جائز وعليه كفارة ،كأن تعطي الأم لابنها شيئا ويحلف الابن بأنه لن يأخذه فهنا يجوز له حنث يمينه طاعة للأم ثم يكفر عنه بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين.



وأضاف كريمة لـ"صدى البلد" ردا على سؤال يقول صاحبه:" هل يجوز حنث اليمين إرضاء لوالدتي ؟" ، قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على شيء ثم وجد خيرا منه فليكفر عن يمينه".



ويقول الله تعالى: " لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ " .