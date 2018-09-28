ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

جواز حنث اليمين إرضاء لأمي.. عالم أزهري يرد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية أنه يجوز شرعا الحنث في اليمين إن وجد المقتضى لذلك، مشيرا إلى أن حنث الشخص لليمين من أجل طاعة الأم جائز وعليه كفارة ،كأن تعطي الأم لابنها شيئا ويحلف الابن بأنه لن يأخذه فهنا يجوز له حنث يمينه طاعة للأم ثم يكفر عنه بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين.

وأضاف كريمة لـ"صدى البلد" ردا على سؤال يقول صاحبه:" هل يجوز حنث اليمين إرضاء لوالدتي ؟" ، قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على شيء ثم وجد خيرا منه فليكفر عن يمينه".

ويقول الله تعالى: " لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ " .

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يخوض مباراتي الهلال واتحاد جدة في السوبر المصري السعودي

رسميا .. نائلة فاروق حلمي قائم بأعمال رئيس قطاع التلفزيون

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

مالك نادي فولهام يشتري ملعب ويمبلي بمبلغ خيالي.. ونجم إنجليزي: صفقة سخيفة

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة مناسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية

ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات للقضاء على التهابات المعدة

المبعوث الأمريكي: حادث الطائرة الروسية مثال خطير للتصعيد في سوريا

تفاصيل جديدة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة

مصطفي بكري: إقالة رئيس التليفزيون من منصبه .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

فيديو

شاهد..هدية المرغني وأوس أوس لـ منى الشاذلي
العقيد أحمد عبد العزيز يكشف آخر تفاصيل منطقة بشاير الخير الجديدة
بهيج حسين: هذه كانت نصيحتي لملكات جمال مصر في مسابقة Miss Elegant.. فيديو
زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو
شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟