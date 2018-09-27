رئيس الوزراء في قنا.. زار معبد دندرة الأثري والصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي.. يعلن إنشاء جامعة تكنولوجية غرب المحافظة.. تنفيذ 1440 وحدة بالإسكان الاجتماعي وسكن مصر.. وتنفيذ مشروع محطة الألبان

رئيس الوزراء:

بدأ جولته في قنا بزيارة معبد دندرة الأثري

تفقد مشروع تنمية واستصلاح الأراضى بقرية المراشدة في قنا

تفقد أعمال تأهيل محطات المياه المغذية لـ 12500 فدان بالمراشدة

أعلن عن إنشاء جامعة تكنولوجية خلال تفقد مدينة غرب قنا

زار مدرسة ناصر في قنا ويتابع العملية التعليمية

أهدى الورود للمرضى بمستشفى قنا العام

تفقد طب الأسنان والصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي

تنفيذ 1440 وحدة بالإسكان الاجتماعى وسكن مصر بقنا

مشروع تطوير محطة الألبان في قنا يسهم في مواجهة ارتفاع الأسعار

أشاد بحجم البناء والعمران الذي شهدته قنا الجديدة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الخميس، جولة موسعة بمحافظة قنا، التي وصلها مساء أمس، الأربعاء، على متن القطار الإسباني رقم 982، قادمًا من محافظة سوهاج، ضمن سلسلة زيارات ميدانية بصعيد مصر، بدأت الأحد الماضي بمحافظة أسيوط، بهدف متابعة معدلات سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والتعرف عن قرب على المشكلات التي تعُوق استكمال تنفيذ المشروعات والعمل على تذليلها، لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي متطلبات أبناء مصر في الوجه القبلي، ورافق رئيس الوزراء في الجولة وزيرا الآثار، والتنمية المحلية، ومحافظ قنا.





وشرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروع، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توزيع المساحات المتيسرة بمنطقة المراشدة، على المستحقين من أهالي المنطقة.





وقال رئيس الوزراء إن مدينة غرب قنا تقع فى موقع متميز بالقرب من مدينة قنا، وسوف ينتهى العمل فى المرحلة الأولى فى 30 يونيو 2020، كما سوف تشهد إنشاء العديد من الخدمات، من أبرزها إنشاء جامعة تكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.





وشرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروع، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توزيع المساحات المتيسرة بمنطقة المراشدة، على المستحقين من أهالي المنطقة.





وأوضح رئيس الجهاز أنه فيما يتعلق بتوفير مصدر كهرباء للمدينة، فقد تم الانتهاء من تصميم واعتماد الشبكات للمرحلة الأولى من شركة التوزيع، وجار إجراءات إسناد تنفيذ الشبكات للمرحلة الأولى، وجار إعداد مستندات الطرح لمحطة محولات غرب قنا بمعرفة استشاري الهيئة (الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربية) تمهيدًا لطرح الأعمال للتنفيذ.







واستهل رئيس مجلس الوزراء، جولته بقنا، بتفقد معبد دندرة، أحد أعرق المعابد في مصر القديمة، الذي يقع على بعد نحو 2.5 كم جنوب شرق دندرة بمحافظة قنا.وقام رئيس الوزراء بجولة في أرجاء المعبد، استمع خلالها إلى شرح من الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذي عرض جانبا من تاريخ المعبد، موضحًا أن "دندرة" يعد أحد أهم المعابد المصرية التي مازالت تحتفظ ببريقها حتى الآن، لاسيما النقوش المميزة على جدرانه وأعمدته التي تروي التاريخ في حقبة تاريخية مهمة.كما تطرّق "وزيري" إلى أعمال التطوير والتي يخضع لها المعبد حاليًا، والتي تتضمن أعمال الترميم داخل المعبد، خاصة صالة الأعمدة الأولى والثانية، التي يبلغ ارتفاعها 18 مترًا، وكذلك ترميم واجهة المعبد، وتثبيت النقوش والرسوم، وتدعيم السور الخارجي للمعبد، فضلًا عن معالجة أسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وحل مشكلة النباتات التي تنمو بفعل الطبيعة حول المعبد، حيث أشار إلى الانتهاء من أعمال الترميم بالصالة الأولى بمعبد دندرة، وذلك بإزالة الآثار الناجمة عن حريق المعبد في عصور قديمة، والذي أدى إلى طمس وحجب النقوش، حيث تم ذلك خلال 5 سنوات، بأيد فنية مصرية خالصة، بأسلوب علمي متطور، وبأقل تكاليف، وبدون أي آثار سلبية على النقوش والألوان.وقال إنه جار حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير بالصالة الثانية "الصغرى" بإزالة آثار التلف المختلفة لإعادة إظهار روعة النقوش والألوان.وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الاهتمام بمعبد دندرة يهدف إلى إبراز المكانة التاريخية والأثرية له، ووضعه ومحافظة قنا على خريطة السياحة العالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية وحفظ التراث، من خلال استكمال أعمال التطوير والترميم بمختلف المناطق الأثرية في سائر أنحاء الجمهورية.وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع تنمية وزراعة واستصلاح الأراضي بقرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، بمحافظة قنا، على مساحة 12500 فدان، وزار محطة رفع المياه بالمشروع.وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد 2445 فدانا، لمنحها للمستحقين من أهالي المراشدة، وعددهم 978 مستحقا، بواقع 1445 فدان ري سطحي، و1000 فدان ري جوفي.وشرح المحافظ خلال الجولة بالمراشدة، أعمال إعادة تبطين الترع المغذية للمشروع، تمهيدا لإطلاق المياه بها في أقرب وقت، لإعادة الحياة إلى مشروع المراشدة التنموي المهم، وتعويض التأخر الذي تعرض له منذ أكثر من 20 عاما في تنمية هذه المنطقة.واستمع "مدبولى" إلى شرح حول مشروع المراشدة، حيث تتم تغذيته بمياه الري من خلال ترعة محجر دندرة بطول 2.7 كيلومتر، الآخذة من محطة طلمبات المراشدة على النيل، وتتم تغذيتها باحتياجاتها من الكهرباء من محطة محولات المراشدة.وسرد المحافظ عددا من الخدمات التي تتوافر بمنطقة المشروع، منها تنفيذ 3 محطات رفع رئيسية، وتنفيذ أعمال تبطين الترعة الرئيسية وفروعها، والتي تتم إعادة تأهيلها، فضلا عن مخرات سيول بالمنطقة، بإجمالي أطوال 32 كيلومترا، وكذا أعمال الطرق الإسفلتية على جسور الترعة الرئيسية وفروعها، والطرق داخل القرية بطول 34 كيلومترا، فضلا عن تنفيذ قرية الحرية التي تشتمل على 500 مسكن، و8 مبان خدمية، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتغذية القرية، وسوق تجارية.وقام مصطفى مدبولي، برفقته عدد من الوزراء ومحافظ قنا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعمال تأهيل رفع مياه الرى الجديدة" 1 2 3" بقرية المراشدة المغذية لـ 12500 فدان، كما تفقد أعمال تأهيل ترعة المراشدة الرئيسية وفروعها بتكلفة مالية حوالى 13 مليون جنيه.وأكد محافظ قنا أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بإنشاء محطة طلمبات المراشدة الجديدة على النيل والبالغة تكلفتها 90 مليون جنيه للأعمال المدنية، و4.7 مليون يورو، للمهمات الميكانيكية والكهربائية، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الرى بالمنطقة، فضلا عن تفقده أعمال الإنشاءات بمدينة غرب قنا الواقعة على مساحة 9000 فدان، بالإضافة إلى أعمال التطوير التى تجرى بالمرحلة الأولى على مساحة 1400 فدان، بتكلفة مليار و100 مليون جنيه.وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحافظة على متابعة العملية التعليمية وبدء العام الدراسي الجديد، حيث زار مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية.والتقى رئيس الوزراء بالتلاميذ وتبادل الحوارات الودية معهم، وتفقد أحد فصول مرحلة رياض الأطفال، وآخر بالمرحلة الابتدائية، كما تفقد إحدى القاعات الخاصة بالنشاط الطلابي، وكذا المكتبة.واستمع مدبولي إلى شرح حول المدرسة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تضم نحو 1400 طالب وطالبة، في فصول مراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وبها 24 فصلا، و5 حجرات أنشطة تشمل المسرح، كما أن بها معمل مناهل المعرفة، وآخر للحاسب الآلي.وأهدت إحدى التلميذات باقة من الورود لرئيس الوزراء، أثناء حواره معهم، واستقبله تلاميذ المدرسة بأغنية "طوبة فوق طوبة"، وهتافات ترحيب برئيس الوزراء ومرافقيه.وعلى باب المدرسة، وقفت سيدة ورجل من ذوى الاحتياجات الخاصة، يطلبان لقاء رئيس الوزراء، لتقديم شكوى، فقابلهما الدكتور مصطفى مدبولى، وكلف المحافظ ببحث مطلبهما.وتفقد رئيس الوزراء، عددا من الفصول بالمدرسة، استمع خلالها للتلاميذ ومدى رضاهم عن العملية الدراسية، كما استمع للمسئولين عن العملية التعليمية.بالإضافة إلى تفقد مشروع تنمية وزراعة واستصلاح الأراضي بقرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف، بمحافظة قنا، على مساحة 12500 فدان، وزار محطة رفع المياه بالمشروع.وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد 2445 فدانا، لمنحها للمستحقين من أهالي المراشدة، وعددهم 978 مستحقا، بواقع 1445 فدان ري سطحي، و1000 فدان ري جوفي.وشرح المحافظ خلال الجولة بالمراشدة، أعمال إعادة تبطين الترع المغذية للمشروع، تمهيدا لإطلاق المياه بها في اقرب وقت، لإعادة الحياة الى مشروع المراشدة التنموي المهم، وتعويض التأخر الذي تعرض له منذ أكثر من 20 عاما في تنمية هذه المنطقة.واستمع "مدبولى" إلى شرح حول مشروع المراشدة، حيث تتم تغذيته بمياه الري من خلال ترعة محجر دندرة بطول 2.7 كم، الآخذة من محطة طلمبات المراشدة على النيل، ويتم تغذيتها باحتياجاتها من الكهرباء من محطة محولات المراشدة.وسرد المحافظ عددا من الخدمات التي تتوافر بمنطقة المشروع، منها تنفيذ 3 محطات رفع رئيسية، وتنفيذ أعمال تبطين الترعة الرئيسية وفروعها، والتي تتم إعادة تأهيلها، فضلا عن مخرات سيول بالمنطقة، بإجمالي أطوال 32 كيلومترا، وكذا أعمال الطرق الإسفلتية على جسور الترعة الرئيسية وفروعها، والطرق داخل القرية بطول 34 كيلومترا، فضلا عن تنفيذ قرية الحرية التي تشتمل على 500 مسكن، و 8 مبان خدمية، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لتغذية القرية، وسوق تجارية.أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، زيارة إلى مستشفى قنا العام، شملت عددا من الأقسام؛ للتعرف على مدى توافر التجهيزات، ومتابعة سبل تقديم الرعاية الطبية للمرضى.واطمأن مدبولى على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، عبر إجراء حوار مع عدد منهم، كما أهداهم الورود، وتمنى لهم سرعة الشفاء.وتفقد رئيس الوزراء، وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 40 سريرا، ووحدة القسطرة القلبية التي تضم جهازا للقسطرة، ووحدة العناية المركزة التي تم مضاعفة عدد الأسِرَّة بها مؤخرا لتضم 10 أسِرَّة، وذلك إلى جانب 247 سريرا يضمها مستشفى قنا العام، الذي يخدم شريحة كبيرة من أبناء المحافظة، والوجه القبلي، ويقدم لهم الرعاية الطبية في العديد من الأقسام الطبية.وحرص رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على متابعة سير العملية التعليمية بجامعة جنوب الوادي بمدينة قنا، حيث تفقد كلية طب الأسنان بالجامعة، والتقى بعدد من الطلاب هناك أثناء تلقيهم التدريب العملي بأحد المعامل المحدثة مؤخرا بنحو 32 جهازا جديدا في مجال علاج الأسنان، لتدريب الطلاب وفق أحدث ما يتيح لهم مواكبة التطور.كما تفقد مدبولي الصالة المغطاة للألعاب الرياضة داخل حرم جامعة جنوب الوادي، المقامة على مساحة 3600 م2، وتقام عليها مباريات كرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وخماسي كرة القدم، وتتسع لـ 2000 متفرج، وشاهد رئيس الوزراء عددا من أنشطة الطلاب في الرياضات المختلفة، وذلك في إطار متابعة تكليفات الرئيس بالتوسع في الأنشطة الرياضية داخل الجامعات لاستثمار طاقات الشباب.والتقط رئيس الوزراء الصور التذكارية مع عدد من طلاب الجامعات، الذين يؤدون نشاطهم الرياضى، وتمنى لهم التوفيق فى دراستهم، مثمنا دور ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.واستمع إلى شرح حول جامعة جنوب الوادي، من رئيس الجامعة، حيث تضم 18 كلية ومعهدًا واحدًا، وبها نحو 50827 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجديد، كما تجذب الجامعة الطلاب من جميع المحافظات بمصر والدول الأخرى، وتضم أيضا 1733 عضو هيئة تدريس ومعاون، وتقوم الدولة بدور كبير في المساهمة في المجالات البحثية وتقديم الخدمة المجتمعية لأبناء قنا وأهالي مصر في الوجه القبلي.وتفقد موقع مشروع مدينة غرب قنا، أحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، التي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حجر أساسها منذ شهور، بهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل جديد، جاذب للسكان والفرص الاستثمارية ويضمن جودة الحياة لأبناء مصر في محافظة قنا.وتفقد رئيس الوزراء المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة، كما شاهد أعمال تنفيذ البنية التحتية من الطرق وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وأشاد بما تم تنفيذه فى فترة قصيرة تبلغ نحو أربعة أشهر.وقال مدبولى: "هناك مدينتان جديدتان يتم تنفيذهما فى محافظة قنا، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، والتوسع العمرانى والتنموى، وهما مدينة قنا الجديدة، وغرب قنا"، مشيرا إلى أن غرب قنا تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 5 كم، وأن هناك إقبالا من المواطنين على السكن بها، مؤكدا تقدم نسب التنفيذ فى الإسكان، وأعمال البنية الأساسية، والتزام وزارة الإسكان بالانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة، فى نهاية يونيو 2020، طبقا لتكليفات الرئيس.واستمع إلى شرح على الأرض من رئيس جهاز المدينة، حول جميع مكونات المدينة، التى تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 8971.11 فدان، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1400 فدان، ويتميز موقع التجمع العمراني بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، حيث يقع على الطريق الغربي قنا-القاهرة، ويتميز بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالي 5 كم ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 550 ألف نسمة.وحول موقف أعمال المرافق بالمشروع، تمت الإشارة إلى أنه فيما يخص المرحلة الأولى يتم تنفيذ أعمال محطة التنقية، وتم البدء في أعمال الحفر لخزان المياه المرشحة بالمحطة، وأما ما يتعلق بالخط الناقل والمأخذ، فقد تم البدء في أعمال الحفر بالخط بطول 300م. ط، وجار إجراءات تخصيص المأخذ على النيل.وبالنسبة لتوفير مصدر مياه للمدينة، فقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وتم تنفيذ خزان مياه للمدينة على خط 8 بوصات.كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض آخر بشأن موقف تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدينة، حيث يتضمن مشروع سكن مصر تنفيذ 720 وحدة بـ30 عمارة، وذلك بتكلفة 216 مليون جنيه، هذا فضلًا عن الإجراءات الجارية لإسناد 53 عمارة أخرى، بينما يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ 720 وحدة بـ30 عمارة، وذلك بتكلفة 151.2 مليون جنيه، إلى جانب الإجراءات الجارية لنهو إسناد 106 عمارات أخرى، كما يتم تنفيذ الخدمات المختلفة، التى يستفيد بها السكان.وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد مشروع تطوير محطة الألبان رقم 1 بمنطقة المعنا التابعة، وهو أحد أبرز مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة، وذلك في إطار جولته في قنا.واستمع مدبولي إلى شرح حول المشروع، الذي يقع على مساحة 22 فدانًا، بطاقة استيعابية 800 رأس أبقار حلاب، ويبلغ عدد العنابر بالمحطة 25 عنبرًا للأبقار الحلابة، بالإضافة إلى عنبر للعجول الرضيعة، مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية، ما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية.وأكد مسئولو المشروع أن تكلفة إنشاء المحطة بلغت نحو 50 مليون جنيه، ويتم تجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة، كما سيتم إنشاء عيادة بيطرية ومعمل مزود بالتقنيات الحديثة لمراقبة الحالة الصحية للأبقار.وأشاد رئيس الوزراء بالمشروع، الذي يهدف إلى توفير الألبان لخدمة المواطنين، وتحسين سلالات الأبقار، وتوفير اللحوم الحمراء، ومواجهة ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.خلال زيارته إلى محافظة قنا، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ قنا، إلى مدينة قنا الجديدة، أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة.وقام مدبولي بجولة في مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، واستمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي لها، حيث استمع إلى شرح من رئيس الجهاز عن محطة تنقية مياه الشرب بمدينة قنا الجديدة، التي تغذي المدينة، والمقامة على مساحة 25 ألف متر مربع، وتعمل بطاقة إنتاجية حوالي 23.5 ألف م3/ يوم، وبلغت تكلفة تنفيذها نحو 217 مليون جنيه، وبها خط طرد يبلغ إجمالي طوله نحو 8.600 كم.وأشاد رئيس الوزراء بحجم البناء والتعمير الكبير الذي شهدته المدينة في العامين الأخيرين، مؤكدًا أن مستقبل المدينة سيكون واعدًا، فبها مرافق كاملة، وخدمات، وقريبة من المدينة الأم.كما شملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة قنا الجديدة، زيارة مدرسة تحيا مصر الرسمية المتميزة للغات، والتي تتكون من 3 طوابق بسعة 33 فصلا، تشمل مراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية، وتضم المدرسة نحو 1100 طالب وطالبة، وذلك استكمالًا للحرص على متابعة سير العملية التعليمية، حيث استمع إلى بعض الأغاني الوطنية من تلاميذ المدرسة، وهنأهم مدبولي بالعام الدراسي الجديد.تجدر الإشارة إلى أن مدينة قنا الجديدة تقع على طريق قنا/سفاجا شمال شرق مدينة قنا الأم، وتقام على مساحة 24.2 ألف فدان، وتبلغ مساحة الكتلة العمرانية بالمدينة 7 آلاف فدان، حيث يشمل تخطيط مدينة قنا الجديدة، تقسيمها إلى مناطق سكنية، وتعليمية، وخدمية، وصناعية، وسياحية، وترفيهية، باستثمارات تصل لنحو 1.4 مليار جنيه.