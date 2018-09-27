سعر العملات العربية اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 ؛ استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.



وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيهًا للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.