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برلمان

برلماني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب عددا كبيرا من العمالة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:51 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
محمود فايد
قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن التزام البنوك بتخصيص 20% من القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يُعد أحد الإجراءات اللازمة لإنعاش هذه المشروعات التى بإمكانها النهوض بمستوى الاقتصاد الكلي للبلاد.

وأضاف النائب فى بيان له، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن أهميته في أنه يستوعب عددا كبيرا من العمالة وبالتالي يساهم في خفض نسبة البطالة، بالإضافة إلى أنه يشجع الشباب على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية، كما أن هذا القطاع كان سبب حدوث طفرات اقتصادية فى العديد من الدول الكبرى كاليابان.

وأشار النائب إلى أن إنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يكلف الدولة ملايين الجنيهات، لافتاً إلى أن مبادرة البنك المركزى قد حققت نجاحًا كبيرًا حيث وصلت إلى تمويل المشروعات بنحو 100 مليار والمستهدف 200 مليار بحلول 2019.

وأكد النائب على ضرورة التأكد من بيانات الشريحة المستهدفة من دعم مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب على تأسيس مشروعاتهم، لافتا الى ان القيادة السياسية تولى اهمية كبيرة للنهوض بهذا القطاع.

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