وزارة الاتصالات تشارك في أسبوع الاتحاد الدولي للشمول الرقمي بالمنطقة العربية

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في قطاع المسئولية والخدمات المجتمعية بالوزارة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC في فعاليات أسبوع الشمول الرقمي في المنطقة العربية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالقاهرة في الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري.





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها على توثيق الروابط والعلاقات مع المنظمات الدولية المختلفة والمشاركة في فعالياتها، واستنادًا إلى النجاح الذي حققه أسبوع الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو بشأن سهولة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العام الماضي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لانتفاع الجميع بالمعلومات في 28 سبتمبر من كل عام.





وبحسب بيان، الخميس، شهدت فعاليات أسبوع الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو للشمول الرقمي في المنطقة العربية، استعراض استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تهدف بالأساس إلى توحيد جهود شركاء مثلث التنمية القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني من خلال مسئوليتهم المجتمعية_ كل في مجال تخصصه_ من أجل المساهمة في رفع المعاناة عن الفئات والمناطق المهمشة والأولى بالرعاية والعمل علي دمجهم بالمجتمع. وقد تم أيضًا استعراض التجربة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع العلاج عن بُعد، وتأهيل 20 ألف شاب لسوق العمل والذي عُقد بمراكز الشباب في المناطق الفقيرة والعشوائية بعدد من المحافظات، وأيضًا تجربة تطوير التكنولوجيا المساعدة لخدمة متحدي الإعاقة للتيسير عليهم في التعليم والتدريب والتأهيل وبناء القدرات والتدريب من أجل التوظيف.





كما شارك مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في أسبوع الشمول الرقمي بتنظيم واستضافة "يوم الشمول الرقمي للمرأة"، حيث استعرض المركز الأنشطة المكثفة في مجال تمكين رائدات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريبهن ليصبحن قادرات على الانضمام إلى سوق العمل، كما عرض المركز قصص النجاح المرتبطة ببرنامج "هي رائدة" الذي يتبنى فعالياته مركز الإبداع للعام الثاني على التوالي.





ويستهدف برنامج "هي رائدة" دعم رائدات الأعمال في مراحل إنشاء الشركات المبكرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء كعامل أساسي تقوم عليه الشركة أو كعامل مساعد (كالتسويق الإلكتروني).



