درويش: نسعى لإيجاد مشغلين عالميين للمحطات في شرق بورسعيد .. فيديو

قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية بقناة السويس، إن هناك سعيا للبحث عن إيجاد مشغلين عالميين للمحطات في شرق بورسعيد، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع أكثر من شركة عالمية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أنهم يعملون على تحالف من 3 دول عالمية في مجال النقل ويجري التفاوض معهم منذ 5 أشهر لإنشاء محطة تداول للسيارات.



وتابع أنهم يعملون على وجود أكثر من استثمار في شرق بورسعيد ومنها صناعات القيمة المضافة الخاصة بالسيارات، متابعا أنه سيجري إنشاء المحطة على أعلى معايير الجودة العالمية لتكون محور انتقال للسيارات ويتم ربطها بالمنطقة اللوجستية والصناعية.