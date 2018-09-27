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طريقة حفظ البلح لفترة طويلة دون تغيير طعمه تقدمها الشيف هالة فهمي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقة من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة حفظ وتفريز البلح لفترة طويلة دون أن يتغير طعمه.

وقالت هالة، إن مقادير حفظ وتفريز البلح لفترة طويلة دون أن يتغير طعمه، تشمل:

2 كيلو بلح
كيلو سكر
نصف كوب سوداني
ملعقة كبيرة عصير ليمون
قرفة

ولمشاهدة طريقة حفظ وتفريز البلح لفترة طويلة دون أن يتغير طعمه خطوة بخطوة وبالتفصيل.. شاهدي الفيديو التالي:

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