تفاصيل تطوير لعبة الجمباز في الأهلي.. فيديو

أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن هناك خطة عمل شاملة لتطوير قطاع الجمباز، بدأت مع بداية الموسم الجاري، بهدف الوصول إلى تقديم أفضل خدمة لممارسي الجمباز من أعضاء الجمعية العمومية؛ سواء على صعيد البنية التحتية، أو على الصعيد الفني، وذلك بناء على تكليفات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب.



وأوضح عبدالقادر أن العمل على تحديث وتطوير صالة الجمباز يتم وفقا لأفضل المعايير، حيث تم الاتفاق على شراء عدد كبير من الأجهزة من شركة «جيمنوفا العالمية» التي تعتبر أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، وأن مقر النادي بالجزيرة شهد أمس الأربعاء زيارة مندوب الشركة، والتي قامت بعمل معاينة للتأكد من مطابقة المساحات الموجودة بالصالة مع الأجهزة المطلوبة، والتي من المنتظر أن تصل القاهرة في غضون 5 أسابيع ويتم العمل بها بعد ذلك مباشرة.



وأشار إلى أن مجلس الإدارة يولي اهتماما كبيرا بقطاع الجمباز، وهو ما تمثل في الموافقة على إنشاء صالات متخصصة للأطفال «كيدز جيم»، وصالة «أيروبكس»؛ لتسهيل عملية ممارسة اللعبة من سن 3 سنوات، وتدرجا مع المراحل العمرية بعد ذلك، حيث سيتم إنشاء الصالة الأولى في مقر النادي بالجزيرة، وبعدها في فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.



وأضاف عبدالقادر أن الارتقاء بقطاع الجمباز من الناحية الفنية كان على رأس أولويات مجلس الإدارة، وهو ما تمثل في تجديد التعاقد مع الخبير الأجنبي فيكتور، مع تكليف مندوب شركة «جيمنوفا العالمية» بوضع تصور لتطوير الجمباز في مقر النادي وفروعه خلال الفترة القادمة، إلى جانب تواجد الدكتور محمد فؤاد عميد كلية التربية الرياضية بالهرم على رأس الإدارة الفنية للقطاع بما يمثله من خبرة كبيرة وتاريخ عريض في هذا المجال.



وأوضح أن إدارة النشاط الرياضي قامت قبل بداية الموسم بمضاعفة أعداد المدربين أكثر من مرة، مع الاستعانة بأفضل المدربين والمدربات من أصحاب السير الذاتية القوية والخبرات والعمل في المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة؛ ليتم تخصيص مدربين للعمل على كل جهاز أثناء التدريب بشكل مستمر.



وشدد مدير عام النشاط الرياضي على أن هناك اهتماما شديدا بتقديم أفضل الخدمات لممارسي اللعبة في النادي، إلى جانب الاستماع لأية ملاحظات والعمل على تلافيها، في إطار ما يمثله قطاع الجمباز من أهمية؛ شأنه في ذلك شأن كل اللعبات داخل النادي.