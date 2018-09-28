موازنة البرلمان: الدين العام له تأثير مباشر على اقتصاد الدولة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، قدمته الحكومة بهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه يأمل تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أن:" وجود برنامج إقتصادي قوي يساعد اقتصادنا على أن يكون قادرا على تحمل كافة الضربات الخارجية التي يواجها وتعوق تقدمه".



وأكد "عمر"، أن الدين العام من القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاد الدولة، ومستوى معيشة الافراد بداخلها، لذلك تعمل الدولة جاهدة على حل هذه المشكلة وخفض الدين العام إلى 70% في 2022.



وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات، وسيتم عرضه على الرئيس السيسي خلال أسبوعين.