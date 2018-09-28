ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

موازنة البرلمان: الدين العام له تأثير مباشر على اقتصاد الدولة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:17 ص
النائب ياسر عمر وكيل
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
القسم السياسي
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، قدمته الحكومة بهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه يأمل تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أن:" وجود برنامج إقتصادي قوي يساعد اقتصادنا على أن يكون قادرا على تحمل كافة الضربات الخارجية التي يواجها وتعوق تقدمه".

وأكد "عمر"، أن الدين العام من القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاد الدولة، ومستوى معيشة الافراد بداخلها، لذلك تعمل الدولة جاهدة على حل هذه المشكلة وخفض الدين العام إلى 70% في 2022.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات، وسيتم عرضه على الرئيس السيسي خلال أسبوعين.

ترشيحاتنا

إغلاق جزئى لمحور صلاح سالم لاستكمال مشروع خط مياه.. و تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لتركيب كمرات خرسانية

مقتل ملكة جمال العراق السابقة في ظروف غامضة ببغداد

اليوم..عمومية غير عادية في الأهلي للتصويت على لائحة النظام الأساسي

حملات مرورية على الطرق الرئيسية لضبط مخالفي السرعات القانونية

زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو

الكاف: 20 ألف دولار غرامة على الأهلي ومباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ

فوائد مدهشة للبروكلى.. وطريقة تخزينه

زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

حمدي مرغني: أشرف عبد الباقي مش هيقبضني بعد الغلطة دي.. فيديو

هولندا تعتقل 7 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لارتكاب هجوم إرهابي ضخم

تفاصيل ضبط أكبر مزوري الأوراق الرسمية بالجيزة

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

خالد بيبو: السرعة والمهارة سبب نجاح محمد صلاح في الاحتراف.. فيديو
خالد بيبو يكشف سر تألق جيله من لاعبي الأهلي ويمدح مانويل جوزيه.. فيديو
مبتكركابتن ماجد يكشف سر إطالة زمن الأهداف.. فيديو
زكريا ناصف يشن هجوما ناريا على اتحاد الكرة والسبب أجيري.. فيديو
زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟