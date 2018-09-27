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أخبار البلد

العشماوي تشيد بمنظومة حماية الطفل وبرنامج دعم حقوقه في الفيوم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
أمل مجدى
التقت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بحضور ماري باكوم، المقررة الخاصة بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك في محافظة الفيوم، لعرض انجازات الإقليم كنموذج ناجح في تفعيل منظومة حماية الطفل، والتعرف على أنشطة برنامج دعم حقوق الأطفال، وتمكين أسرهم، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع، ودعم من إيطاليا.

وأشادت" العشماوي" بجهود المحافظة في تقديم الدعم اللازم وتوفير الحماية للأطفال، حيث قالت إن محافظة الفيوم تعد نموذجا رائدا في تفعيل منظومة الحماية على مستوى اللجان العامة والفرعية".

ومن جانبه استعرض المحافظ قضية زواج الأطفال والتي تمثل قضية شائكة، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر أي جهد لمناهضة هذه الزيجات، فضلا عن كافة أشكال العنف بشكل عام.

كما أشاد بالدور التنسيقي بين خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفل بالمحافظة. واستعرض بعض حالات ووقائع زواج الاطفال التي تم إحباطها بالمحافظة، مثمنا دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وعبر عن سعادته بنجاح حملة "أنا ضد التنمر"، وعرض تنفيذ بعض ندوات التوعية للأطفال لنشر ثقافة حقوق الطفل وذلك استكمالا لنجاح الحملة.

يذكر ان زيارة مارى باكوم، المقرر الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقى، استمرت لثلاث ايام، تم خلالهم استعراض التجارب المختلفة لقضية زواج الاطفال من الجهات المعنية بحقوق الطفل، سواء من الهيئات الحكومية والمجتمع المدني الشريك.

والتقت "باكوم" بالمستشار نبيل صادق النائب العام، حيث أشادت بدور وجهود النيابة العامة في التحقيق والملاحقة الجنائية فى قضايا الأطفال، كما التقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وشاهدت الجهود المبذولة من قبل المجلس لصالح المرأة والفتاة المصرية.
العشماوي تشيد بمنظومة حماية الطفل وبرنامج دعم حقوقه في الفيوم

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