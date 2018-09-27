تعرف على الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التخطيط

تضع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نصب أعينها تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونياً، حيث تم وضع محور تحسين الخدمات الحكومية كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلى إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة.





ويقدم موقع "صـدى البــلـد" الخدمات الحكومية التي أتاحتها للمواطنين إلكترونيا، والتي يأتي على رأسها خدمات الوثائق الشخصية.





إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومي من خلال الرابط الآتي:









طلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية من الرابط الآتي:









استخراج صورة قيد طلاق من خلال الرابط الآتي:









استخراج صورة قيد زواج









طلب الحصول على وثيقة زواج أو طلاق









استخراج صورة قيد وفاة









استخراج صورة قيد ميلاد









طلب الحصول على صورة قيد ميلاد للمقيدين قبل أول يناير 1962









طلب الحصول على صورة قيد وفاة للمقيدين قبل أول يناير 1962









طلب استخراج شهادة ميلاد









القواعد الحاكمة لطلب استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد خلال السنة الأولي









طلب الحصول على صورة قيد أو وثيقة مستند









طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية









طلب الحصول على تكليف بالخدمة العامة









طلب الإعفاء من تأدية الخدمة العامة









طلب بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة