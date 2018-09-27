تعرف على الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التخطيط

تضع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نصب أعينها تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونياً، حيث تم وضع محور تحسين الخدمات الحكومية كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلى إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة.
ويقدم موقع "صـدى البــلـد" الخدمات الحكومية التي أتاحتها للمواطنين إلكترونيا، والتي يأتي على رأسها خدمات الوثائق الشخصية.
إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومي من خلال الرابط الآتي:
طلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية من الرابط الآتي:
استخراج صورة قيد طلاق من خلال الرابط الآتي:
استخراج صورة قيد زواج
طلب الحصول على وثيقة زواج أو طلاق
استخراج صورة قيد وفاة
استخراج صورة قيد ميلاد
طلب الحصول على صورة قيد ميلاد للمقيدين قبل أول يناير 1962
طلب الحصول على صورة قيد وفاة للمقيدين قبل أول يناير 1962
طلب استخراج شهادة ميلاد
القواعد الحاكمة لطلب استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد خلال السنة الأولي
طلب الحصول على صورة قيد أو وثيقة مستند
طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية
طلب الحصول على تكليف بالخدمة العامة
طلب الإعفاء من تأدية الخدمة العامة
طلب بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة