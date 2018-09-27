ميدو منتقدا تجديد عقد بوسكيتس مع برشلونة: مبني على العاطفة

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك و المنتخب السابق و المحلل الرياضي الحالي ان التجديد لـ سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق، حتى عام 2023 جاء لحب النادي و الجماهير للاعب فقط



و كتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" التجديد لبوسكيتس مبني على العاطفه!! اجمل شيء في جوارديولا انه عندما كان في قمة عطائه اختار الرحيل لليوفي وعندما تعثرت المفاوضات ذهب الى بريشيا ايمانا منه بانه يحتاج الى تحد جديد بعيدا عن النادي الذي نشأ فيه!! جوارديولا الان يقول انه سينهي مسيرته التدريبية من حيث بدأ..لاماسيا.."



وأوضح النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أنه رفع قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 500 مليون يورو.



وخاض اللاعب الإسباني صاحب الـ 30 عامًا، 490 مباراة مع البارسا، في جميع البطولات، وتمكن من إحراز 13 هدفًا.

