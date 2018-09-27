محافظ مطروح: تنظيم رحلات للطلاب لمكتبة مصر العامة.. فيديو وصور

وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مديرية التربية والتعليم بتنظيم رحلات لطلاب المدن الأخرى لزيارة مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، لغرس القيم الثقافية فى أبنائنا الطلاب.



واثنى المحافظ خلال تفقده مكتبة مصر العامة ومتحف التراث والمتحف الاقليمي للآثار، علي الدور الذى تقوم به المكتبة بنشر الثقافة لأبناء المحافظة مؤكدًا علي الحفاظ علي هذا المبني الحضاري للمكتبة، حيث رافقه خلال الزيارة المهندس تامر سعيد السكرتير العام وسحر صابر مدير مكتبة مصر العامة والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



كما تفقد المحافظ متحف التراث الذي يمثل التراث البدوي لأهالي البادية ويبرز العادات والتقاليد لابناء المحافظة والطقوس التي تشتهر بها المحافظة في الأفراح والمناسبات العامة.



كما تفقد الغرابلي متحف اثار مطروح الذي يحتوي علي 1000 قطعة أثرية، ويمثل مختلف الحضارات الفرعونية والرومانية واليونانية والآثار القبطية والإسلامية ويحكي تاريخ المحافظة علي مر العصور.



بالاضافة الى أهمية المتحف الذى يعد خطوة هامة لنشر الوعي لأبنائنا الشباب بأهمية الاثار وقيمتها مما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح لاستعادة حركة السياحة الوافدة ولكي يعرف العالم تاريخ أجدادنا الذي ينظر اليها العالم بأهمية بالغة.

ووجه محافظ مطروح بتدريب وتأهيل العاملين بالمتحف علي التحدث بلغات مختلفة لاستقبال الوفود الاجنبية المختلفة.