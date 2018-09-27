غطاس: عرض فيلم البدلة في السعودية يفتح سوقا جديدة لصناعة الفن بمصر

أكد المنتج صفوت غطاس، أن عرض فيلم البدلة في السعودية، بداية خطوة جيدة لفتح سوق في المملكة، بعد فترة انقطاع طويلة، ولا بد أن نستثمر هذا الأمر بشكل جيد؛ حتى يدر فائدة كبيرة على صناعة الفن في مصر بشكل عام.



وأضاف غطاس، فى تصريح لـ"صدى البلد": "بالتأكيد هذا التعاون يفتح لنا تعاونا آخر هو الانتاج المشترك وتقديم أعمال جيدة تفيد الصناعة المصرية السعودية، واتصور ان هناك بعض المنتجين الذين يوقعون بروتوكولات من أجل توزيع أفلامهم فى السعودية؛ مثلما فعل صناع فيلم البدلة للفنان تامر حسني".



يذكر ان فيلم البدلة للفنان تامر حسني، عرض قريبا فى السعودية، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من تاليف أيمن بهجت قمر واخراج ماندو العدل، ويشارك فى بطولته اكرم حسنى وامينة خليل.