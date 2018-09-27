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محافظ الفيوم : دعم كامل لإنجاح مشروع حقوق الأطفال..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:56 م
محافظ الفيوم : دعم
محافظ الفيوم : دعم كامل لإنجاح مشروع حقوق الأطفال..صور
نبيل أبو السعود

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وفد مفوضية الإتحاد الإفريقي، برئاسة الدكتورة ماري بكوم ، مقرر حملة الاتحاد الإفريقي لإنهاء زواج الأطفال، بحضور نينا ثوندو منسق الحملة ، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للامومة والطفولة وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة أهداف البرنامج الخاص بدعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، في القري الأكثر احتياجًا.

وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره لزيارة وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي للمحافظة، مثمنًا الدور الإيجابي لمشروع دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، الذي يجري تنفيذه في القري الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح المشروع والوصول الي الأهداف المرجوة، من خلال التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة وهيئة تعليم الكبار والجمعيات الأهلية.

وأكد المحافظ علي أهمية رعاية حقوق الأطفال وواجباتهم من خلال برامج التوعية بالمدارس والمعسكرات، حيث أنها تكسب الأطفال الثقافة اللازمة لبناء الشخصية.

فيما أشارت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن مشروع دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، يعد برنامج يتم تنفيذه بدعم من الحكومتين المصرية والإيطالية، ويقوم علي اختيار 50 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم، للتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه الأطفال والعمل علي إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضافت أن الاتحاد الأفريقي يقوم بتنفيذ حملة "إنهاء زواج الأطفال"، تتم من خلال آليات وقوانين وبرامج معينة لمنع زواج الأطفال وتسرب التعليم وختان الإناث، موضحة أنه تم الاتفاق مع 25 دولة من بينها مصر لتنفيذ الحملة، وتم اختيار محافظة الفيوم للبدء في تنفيذها وتستمر الحملة حتى عام 2020.

وأوضحت، أنه تم افتتاح 39 فصلًا كمرحلة أولي من تنفيذ الحملة، و30 فصلًا كمرحلة ثانية، حيث يتم تدريب عدد 15 من السيدات خلال ثلاثة أشهر علي التوعية السليمة والتثقيف الصحي وطريقة حل المشكلات التي تواجه أسرهم، وذلك بمشاركة أخصائيين اجتماعيين ومسئولي تربية بشرية ومثقفات صحيات والرائدات الريفيات.
محافظ الفيوم : دعم كامل لإنجاح مشروع حقوق الأطفال..صور
محافظ الفيوم : دعم كامل لإنجاح مشروع حقوق الأطفال..صور
محافظ الفيوم : دعم كامل لإنجاح مشروع حقوق الأطفال..صور

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