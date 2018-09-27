وزير الأوقاف يترأس قافلة دعوية وطبية إلى الوادي الجديد.. الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إنه سيكون على رأس قافلة دعوية إلى محافظة الوادي الجديد، الأسبوع المقبل، بمناسبة العيد القومي لها.



وأوضح "جمعة"، في تصريح له اليوم، أن الفعاليات ستشمل "قافلة دعوية" بمدينتى الخارجة والداخلة، و"قافلة طبية" من مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة الداخلة، وافتتاح المول التجاري الذي أنشأته هيئة الأوقاف المصرية.



وأعلن "جمعة" عن أنه سيتم طرح وحدات المول التجاري، الإدارية والتجارية، تمليكًا، بالمزاد العلني، خلال شهر نوفمبر المقبل، كما سيتم وضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بمدينة الداخلة خلال الزيارة.



من جانب آخر، عقد وزير الأوقاف، اليوم، لقاء، حضره كل من "المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة، وسمير الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بالوزارة ، والدكتورة مها عقل"؛ لمتابعة ما تم من المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الدعاة، والذي سيتم افتتاحه خلال شهر أكتوبر المقبل.