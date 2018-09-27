محافظ مطروح: مخطط لتطوير شواطئ الغرام وروميل

وجه اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح بضرورة عمل دراسة شاملة، من أجل تطوير شاطئي الغرام وروميل، وتجميلهما لزيادة الاقبال السياحى عليهما.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام ومحمد جابر، رئيس مدينة مرسي مطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



كما تفقد المحافظ متحف روميل موجها بالتنسيق مع وزارة الآثار لوضع لوحات إرشادية بالمتحف تضم معلومات عن المتحف ومحتوياته.

