الطفل الباكي .. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوصى بحذف الفيديو المسيء

أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها الأخير توصية لوسائل الإعلام بحذف فيديو الطفل الباكي.



وقال جمال شوقي شاروبيم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة عقدت اجتماعا وأصدرت توصية لكافة وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعى بضرورة حذف وازالة فيديو الطفل الباكى الذي طلب من معلمته النوم في المدرسة.



وأضاف شاروبيم، فى تصريحات صحفية أن القرار جاء لمخالفة الفيديو لكود قضايا الطفل بالمجلس الأعلى للإعلام، وكذلك مخالفته لقانون الطفل والمواثيق الدولية بشأن حماية الأطفال وعدم الإساءة النفسية لهم l,qph أن القرار يسري تطبيقه أيضًا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي يتخطى عدد مشتركيها 4000 شخص، وفق ما تنص لائحة الجزاءات.