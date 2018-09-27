مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

وزير الري يشارك في فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بأوغندا

الاجتماعات حققت أهدافها في متابعة تقدم سير العمل وحجم الإنجاز في المشروعات

وزير الري الأوغندي يشيد بجهود مصر في إدارة الموارد المائية ومواجهة السيول



استقبل وزير المياه والبيئة الأوغندى سام شيبتوريس، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أمس الأربعاء، في العاصمة الأوغندية، كمبالا، في إطار زيارته لمدة يومين ، لحضور فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا.



وأعرب عبد العاطى عن سعادته لتواجده في أوغندا لحضور ختام المرحلة الأولى من المشروع الذى تم الانتهاء من تنفيذه في فبراير 2018، حيث تدور الاجتماعات بين الجانبين حول انشطة التعاون الفنى بين مصر وأوغندا ممثلة فى وزارتى الموارد المائية والرى ووزارة المياه والبيئة الأوغندية.



وأشار عبد العاطى، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر وزارة المياه والبيئة الأوغندية، أن مقاطعة كسيسى تعرضت فى السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التى أتت على الأخضر واليابس فى معظم مناطق مقاطعة كسيسى، نتيجة للانهيارات الأرضية الشديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة فى اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشى والطيور، مما تسبب فى خسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتا إلى أن أوغندا طلبت المساعدة المصرية للحد من مخاطر الفيضانات وعلى الفور تمت الاستجابة للمطلب الأوغندى والبدء في التعداد لتنفيذ مشروع لحماية المقاطعة من أخطار الفيضان وحماية الممتلكات والمواطنين ضمن إطار التعاون الفنى بين البلدين.



وأضاف وزير الري أنه تم إرسال بعثة فنية من خبراء وزارة الموارد المائية والرى المصرية لمعاينة المنطقة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ مشروع عاجل لدرء مخاطر الفيضانات بالمقاطعة وبالفعل تم تحديد عدد من المناطق ذات الأهمية القصوى لحمايتها من مخاطر الفيضانات، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للمشروع بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية في أبريل 2016 بحيث يتم تنفيذه على عدة مراحل وتم إسناد عملية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإحدى الشركات المصرية الكبرى العاملة في أوغندا وهى شركة المقاولون العرب.



وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على تنفيذ أعمال التطهيرات على نهر نياموامبا بمقاطعة كاسيسى وتنفيذ أعمال الحماية باستخدام حوائط جابيونية عند أربع مناطق حيوية على مجرى النهر لحمايتهم من أضرار الفيضان المدمر، وتم البدء الفعلي للمرحلة الأولى من المشروع في مارس العام الماضي، بمعرفة إحدى لشركات المصرية الوطنية الكبرى، وشملت الأعمال المنفذة أعمال الرفع المساحى لتحديد المسارات اللازمة لأعمال الحفر، وتنفيذ أعمال الحفر والتطهيرات بمسار مجرى النهر و تفتيت الصخور الكبيرة وازالتها بعيدًا عن مسار مجرى النهر،بالإضافة الى أعمال الحماية بالجابيونات للقطاعات العرضية على مجرى النهر حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الحفر والتطهيرات بمجرى نهر نيامومبا بالكامل طبقًا للقطاعات العرضية المعتمدة وتسليمها للجانب الأوغندي للتشغيل والصيانة، كما تم الانتهاء من أعمال الحماية بالجابيونات للمواقع المحددة، و انتهى العمل في المرحلة الأولى من المشروع في فبراير 2018.



من جانبه أعرب سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة الاوغندي، عن سعادته باستمرار التعاون الفنى فى مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين واشاد بالخبرات الفنية الكبيرة الكائنة بوزارة الموارد المائية والرى فى هذا المجال وما تؤدى اليه هذه الخبرات من الاستفادة من مياه الفيضان التى كانت تهدر مسببة خسائر مادية وبشرية كبيرة كما أعرب عن شكر وامتنان المواطنين القاطنين بمقاطعة كسيسى للدعم الذى قدمته الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع.



وعقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون بين الدولتين سلسلة فعاليات اجتماعات اللجنة التوجيهية و الفنية المشتركة لمشروع التعاون الفني بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية وذلك لبحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية للمشروع حرصا على دعم أواصر التعاون بين البلدين، قبل زيارة السيد الدكتور الوزير المقرر لها غدا الخميس لموقع المشروع بمقاطعة كسيسى.



وتم عقد اجتماع موسع لوزيري الري مع اعضاء اللجان الفنية و التوجيهية لمشروعات التعاون في مجال الموارد المائية بين البلدين لاستعراض نتائج اجتماعات تلك اللجان.



وأكد عبد العاطي خلال الاجتماع على أن هذه الاجتماعات تأتي فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأوغندي والتشاور لمتابعة تقدم سير العمل فى مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الموارد المائية والري والذى يتمثل حاليًا فى مشروع التعاون مع وزارة المياه والبيئة الاوغندية الذى تم توقيع مذكرة تفاهم له فى يناير 2010 لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية للمواطن الأوغندي بمنحة مصرية قدرها 4.5 مليون دولار منها تنفيذ 75 بئرا جوفية فى المناطق المتفرقة فى أوغندا لتوفير مياه الشرب،والتي تم الانتهاء من تنفيذها فى ديسمبر 2016 وتشمل تنفيذ استخدام الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية لميكنة بئرين جوفي ، فضلا عن البدء في تنفيذ مقترح توعية المجتمع المدني وقواعد بيانات التشغيل وصيانة الآبار لأهمية الحفاظ على الابار واستدامتها، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد المعدات الميكانيكية الضخمة التي ستستخدم في تنفيذ كافة المشروعات وأهمها مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الامطار في توفير مياه الشرب للمواطنين والاستخدامات المنزلية حيث تم توقيع العقد الخاص بتنفيذه مع أحد الشركات الأوغندية في أغسطس 2017 وسيتم قريبا تنفيذه فعليا على أرض الواقع.



من جانبه، قال الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، أن مصر لا تبخل بالمساعدات الفنية والخبرات المصرية لدعم أواصر التعاون والعلاقات الوثيقة التي تربط بين شعبي مصر وأوغندا، والذى يظهر في تنفيذ ثلاثة مشروعات تنموية، أولهما مشروعان للتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والاسماك تحت مسمى "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية" والمشروع الجديد "مشروع إدارة الحشائش المائية ببحيرتى "كيوجا" و"ألبرت" والمشروع الثالث وهو مشروع التعاون مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية الذى يشمل تنفيذ خمسة خزانات لحصاد مياه الأمطار وحفر عدد من الآبار الجوفية للشرب والتدريب وبناء القدرات للأخوة الأوغنديين في مجالات الموارد المائية والري.



وأكد بهاء الدين أن مشروع التعاون الفني مع وزارة المياه والبيئة لا يقل أهمية عن نظيره مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والاسماك، حيث تعود كافة المشروعات بالنفع المباشر على المواطنين بأوغندا ، وهو ما تحرص عليه مصر في تنفيذ استراتيجيتها لمشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.



وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الري المصرية أنه تم الاتفاق على إقامة 5 سدود لمياه الأمطار في أوغندا، وذلك في ختام أعمال اللجان الفنية والتوجيهية المشتركة لمشروعات التعاون الفني بين مصر وأوغندا، والتي استمرت على مدار يومين في العاصمة الأوغندية كمبالا.



وأوضحت وزارة الري، في بيان لها، أن الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين، حققت أهدافها في متابعة تقدم سير العمل وحجم الإنجاز في جميع المشروعات، وبحث سبل تذليل أى معوقات لضمان استمرارية تلك المشروعات.



كما خلصت الاجتماعات إلى الاتفاق على بدء تنفيذ مشروع إنشاء ٥ سدود حصاد مياه أمطار في مناطق متفرقة فى أوغندا، فضلا عن الاتفاق على الإجراءات اللازمة لإعداد المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي.



وقام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، و وزير المياه والبيئة الاوغندي وسام سيبتوريش، صباح اليوم، بزيارة إلى مقاطعة كسيسى ضمن فاعليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بالمقاطعة.



وأشاد سيبتوريش، خلال الاحتفالية التى أقيمت بمقاطعة كسيسى بمناسبة ختام المرحلة الاولى من المشروع، بروح التعاون بين الأشقاء فى مصر وأوغندا وجهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الرى لدعم منظومة الموارد المائية فى أوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال، إضافة إلى الخبرات الكبيرة لدى مصر فى مواجهة الفيضانات والسيول ودرء مخاطرها.



من جانبه، أعرب محافظ مقاطعة كسيسى، عن امتنانه وجزيل الشكر المقدم من أهالي المقاطعة لوزير الرى المصري والحكومة المصرية ، على ما قدموه لهم من حماية ضد مخاطر الفيضانات التي يتعرضون لها.



وأكد عبد العاطى على استمرار التعاون الفنى بين الوزارتين وبدء الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع وكذلك بدء تنفيذ اعمال مشروع انشاء 5 سدود حصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا فضلا عن ما تم تنفيذه من مشروعات الابار لضمان توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الاشقاء بأوغندا.

