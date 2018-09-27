السيسي يبدأ معركة تخفيض تلال الدين العام.. المالية تعد برنامج إصلاح هيكليا للاقتصاد .. نواب: يقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.. وزيادة الموارد وتقليل المصروفات الحكومية ضرورة

بدء إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصرى

خطة البرلمان:

حل أزمة الدين العام يخفف الضغوط على الموازنة

برلماني:

خفض الدين العام إلي 70% ليس مستحيلا

حسن السيد: