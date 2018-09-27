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السيسي يبدأ معركة تخفيض تلال الدين العام.. المالية تعد برنامج إصلاح هيكليا للاقتصاد .. نواب: يقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.. وزيادة الموارد وتقليل المصروفات الحكومية ضرورة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
القسم السياسي
وزير المالية: 
بدء إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصرى
خطة البرلمان: 
حل أزمة الدين العام يخفف الضغوط على الموازنة
برلماني: 
خفض الدين العام إلي 70% ليس مستحيلا 
حسن السيد: 
الدين العام تضاعف بعد ثورة يناير

وصل حجم الدين العام إلي أضعاف ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير لسنة 2011 في ظل ظروف عصيبة مرت بها البلاد ، لذلك عملت وزارة المالية علي إنشاء برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70 % خلال 4 سنوات، الأمر الذي اعتبره أعضاء البرلمان قرارا جريئا، ووصفوه بالصعب ولكنه ليس مستحيلا.

وفي هذا الصدد قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، قدمته الحكومة المصرية بهدف دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"أنه يأمل تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن :"وجود برنامج إقتصادي قوي، يساعد اقتصادنا على أن يكون قادرا على تحمل كافة الضربات الخارجية التي يواجهها وتعوق تقدمه".

وأكد عمر، علي أن الدين العام، من القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاد الدولة، ومستوى معيشة الأفراد بداخلها، لذلك تعمل الدولة جاهدة على حل هذه المشكلة وخفض الدين العام إلى 70% في 2022.

وفي السياق ذاته وصف النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار وزير المالية بالصعب، ولكن ليس بالمستحيل، مشيرا أن الواقع الحالي لا يساعد علي ذلك، نظرا للصعوبات التي تواجهها مصر.

وطالب عضو اللجنة الإقتصادية، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بوضع آلية لخفض الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، كزيادة موارد موازنة الدولة، وتحسين الاستثمارات، وزيادة عدد الشركات، مؤكدا علي أهمية زيادة الموارد وتقليل المصروفات.

واتفق معه نظيره في اللجنة النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن عمل وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، علي برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري، خطوة هامة جدا في تحسين اقتصادنا، والذي زادت معاناته خصوصا بعد ثورة 25 يناير.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إلي جهود الحكومة المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل اجتماعات ودراسات لخفض الدين المصري سواء الخارجي أو الداخلي، مشيرا إلى أنه يلتهم كل ما توفره الدولة للاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة.

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