أمن الغربية ينظم قوافل غذائية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الزيات

نظمت مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، اليوم الخميس، قوافل بيع السلع الغذائية وبيع اللحوم البلدي والمجمدة والخضراوات بأسعار مخفضة لأهالي ومواطني مركز ومدينة كفرالزيات.



وبحسب بيان، جاء ذلك تحت إشراف العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين والمقدم رائد عليمي رئيس مباحث التموين بكفر الزيات ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية.



في المقابل أصدر اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، توجيهاته إلى مدير مباحث التموين بضرورة تفعيل واستمرار القوافل الغذائية بشكل منتظم تيسيرًا على عاتق الأسر والعائلات الأكثر احتياجًا سعيًا في مواجهة ظاهرة الغلاء وجشع التجار.



كما شدد مدير الأمن في تعليماته على ضرورة تفعيل حملات الرقابية على كافة الأسواق والمحلات التجارية وردع المخالفين على مستوى المحافظة.