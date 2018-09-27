ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أمن الغربية ينظم قوافل غذائية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الزيات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:57 م
أمن الغربية ينظم
أمن الغربية ينظم قوافل غذائية لبيع لحوم بأسعار مخفضة
أحمد على
نظمت مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، اليوم الخميس، قوافل بيع السلع الغذائية وبيع اللحوم البلدي والمجمدة والخضراوات بأسعار مخفضة لأهالي ومواطني مركز ومدينة كفرالزيات.

وبحسب بيان، جاء ذلك تحت إشراف العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين والمقدم رائد عليمي رئيس مباحث التموين بكفر الزيات ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية.

في المقابل أصدر اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، توجيهاته إلى مدير مباحث التموين بضرورة تفعيل واستمرار القوافل الغذائية بشكل منتظم تيسيرًا على عاتق الأسر والعائلات الأكثر احتياجًا سعيًا في مواجهة ظاهرة الغلاء وجشع التجار.

كما شدد مدير الأمن في تعليماته على ضرورة تفعيل حملات الرقابية على كافة الأسواق والمحلات التجارية وردع المخالفين على مستوى المحافظة.
أمن الغربية ينظم قوافل غذائية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الزيات
أمن الغربية ينظم قوافل غذائية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الزيات
أمن الغربية ينظم قوافل غذائية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الزيات
أمن الغربية ينظم قوافل غذائية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الزيات
أمن الغربية ينظم قوافل غذائية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بكفر الزيات

ترشيحاتنا

إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأول مرة

إغلاق جزئى لمحور صلاح سالم لاستكمال مشروع خط مياه

طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون

الكاف يكشف حقيقة منع جماهير الأهلى من حضور مباراة وفاق سطيف

مدرب القادسية الكويتى يتعهد بإقصاء الزمالك من البطولة العربية

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام النجمة

شاهد .. ماذا قال الشيخ الشعراوي عن زواج الأقارب

تفاصيل أضخم مشروع سياحي سعودي على البحر الأحمر

رسميا .. يويفا تعلن مدة غياب رونالدو عن يوفنتوس بعد طرد دوري الأبطال

إطلالات متشابهة للفنانات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. صور

لهذا السبب.. خطاب ترامب في الأمم المتحدة الأسوأ لـ إسرائيل

وزير الرياضة: لن نتعرض لأي ضرر بسبب مصير أجيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

فيديو

السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو
الرئيس السيسي يهنئ فلسطين بتولي رئاسة مجموعة الـ 77 العام القادم .. فيديو
الرئيس السيسي في اجتماع مجموعة الـ 77: سنظل أوفياء للوعد .. فيديو
السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77: مصر في طليعة الداعمين للسلام
فيديو جراف.. شاليموه وأكواب قابلة للأكل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟