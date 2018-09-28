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ثقافة

ورشة إعداد الممثل المسرحي بدار علوم الفيوم.. الأحد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تنظم كلية دار العلوم جامعة الفيوم (رعاية الشباب اللجنة الفنية) ورشة إعداد الممثل المسرحي في الفترة من الأحد مطلع الأسبوع المقبل إلي الأربعاء 3 أكتوبر يحاضر فيها كلا من المخرجين الشباب (محمود حافظ – حسام إبراهيم – علي الشيمي – خالد الشريف).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف رحيل رئيس الجامعة، الدكتور عادل الدرغامي عبد النبي عميد كلية دار العلوم.

وأكد الدكتور عادل الدرغامي عميد الكلية إن هذا النشاط تطبيقا لتوجيهات الدكتور اشرف رحيل رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالنشاط الطلابي الثقافي والفني بوصفة جزئية مساوية وفاعلة مع البرامج التعليمية في تشكل الوعي الطلابي وتشكيل طالب الجامعة.

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