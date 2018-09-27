متحدث البترول يكشف تفاصيل اتفاقية مع الإمارات لتسويق وقود الطائرات.. فيديو

قال المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك استراتيجية واضحة لوزارة البترول، تهدف إلى تطوير نشاط تسويق البترول، موضحًا أن وقود الطائرات بمطار القاهرة الدولي توفره هيئة البترول؛ لذا يجب تطوير تلك الاستراتيجية.



وأضاف "عبد العزيز"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أنه تم توقيع اتفاقية بين هيئة البترول وشركة إماراتية متخصصة فى مجال تسويق المنتجات البترولية حول تعاون استراتيجى بالمشاركة فى تمويل وقود الطائرات بمطار القاهرة.



وأشار متحدث وزارة البترول إلى أن هناك احتمالية لزيادة الاستثمارات بين هيئة البترول وتلك الشركة الإماراتية، موضحًا أن هناك توجهات من القيادة السياسية بتدعيم التعاون المشترك بين لدعم أواصر التعاون الوثيقة بين مصر والإمارات.