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برلمان

برلماني: مصر تمتلك الكثير من المعالم السياحية وينقصنا الترويج الجيد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:00 ص
النائب حسين خاطر
النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان
القسم السياسي
قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن السياحة المصرية لم تستعد قوتها حتى الاّن علي الرغم من كثرة المعالم السياحية التى تمتلكها، كأهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول، والذي يبهر كل من يراه، وغيره من المتاحف والمعابد المصرية العريقة.

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان فى تصريح لـ"صدى البلد"، بأهمية وضع برامج للترويج للسياحة الخارجية، وذلك إما عن طريق وزارة السياحة أو الترويج عبر الإنترنت والإعلانات، حيث أن مصر تمتلك الكثير من الأماكن الجاذبة من شواطئ، وجزر بالبحر الأحمر مليئة بالشعاب المرجانية، ونهر النيل العظيم، والذي يعد ثاني أطول نهر في العالم، كما لدينا سياحة دينية تتمثل في المعابد والمساجد،و سياحة صحية تتمثل في البحار النقية وماتحتويه تربتها من رمال وطمى صالح لعلاج الأمراض العديدة.

وتعجب خاطر، من قلة عدد السياح الوافدين إلي مصر، علي عكس دول لا يوجد بها نصف معالم مصر وآثارها، وتوافد السياح عليها كبير جدا، وتمثل لهم السياحة مصدر كبير للدخل القومي، مبينًا سبب ذلك، وهي معرفة كيف تروج لنفسها، مشيرا إلى أن محمد صلاح، اللاعب المصري العظيم الذي رفع سقف طموحات المصريين للسماء، من الشخصيات الهامة، التي تروج للسياحة في مصر، موضحا أن له شعبية كبيرة ليس في مصر وحدها بل في كل دول العالم.

جدير بالذكر أنه يتم اليوم الإحتفال بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر، والذي يهدف إلى زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية.

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