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رياضة

اتحاد الكرة يحصن موقفه القانونى فى عقود مدرب منتخب مصر

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:36 م
أرشيفية
أرشيفية
يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى أبوريدة نجح فى تحصين موقفه القانونى بشأن عقد المكسيكى خافيير آجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى.

وكان مجلس الجبلاية تعاقد مع المدرب المكسيكى لقيادة الفراعنة الكبار لمدة 4 سنوات نظير راتب شهرى قدره 120 ألف دولار إلى جانب إثنين من معاونيه الأجانب.

قال المصدر ذاته إن مجلس الإدارة وضع بندا فى حال صدور أي عقوبة بالحبس أو الإيقاف من جانب القضاء الإسبانى ضد أجيرى فى واقعة تفويت المباريات فى دورى الليجا الإسبانى إبان توليه تدريب فريق ريال سرقسطة بمقتضاه يتم فسخ العقد مع الجبلاية وإعادة كافة المستحقات المالية التى تم الحصول عليها.

ولفت الى أن مجلس إدارة الجبلاية قام بإخطار الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة واطلاعها على البند الخاص بتحصين الموقف القانونى للاتحاد فى حال صدور حكم من القضاء الإسبانى حيال مدرب الفراعنة الكبار على أن يتم استقدام مدرب أجنبي بديل حال فسخ التعاقد.

يذكر أن المدرب المكسيكى قاد منتخب مصر الأول للفوز على منتخب النيجر بنصف دستة أهداف فى إطار الجولة الأولى من تصفيات أمم افريقيا فى الكاميرون 2019.

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