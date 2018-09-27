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محافظات

محافظ الإسكندرية: لقاء جماهيري للمواطنين بكل حي في هذا الموعد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه سيتم عقد لقاء جماهيري للمواطنين بنطاق كل حي، علي أن يكون "يوم الأربعاء" من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بعمل تقرير أسبوعي بما يتم في تلك اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين، متخللة المشكلات التي تم عرضها والإجراءات التي تمت لحلها.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل جولات ميدانية بشكل مستمر، وأكد عليهم بالتواجد الميداني المستمر بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم لتخفيف العبء عنهم، وكذا المرور علي الخدمات والمرافق التي يقدمها الحي .

واوضح: " ينبغي علينا جميعا كمسؤولين التواجد بين الناس والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتحدث إليهم بمنتهى الشفافية والمصداقية.

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