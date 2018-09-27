تحديات الأمن القومي المصري فى دورة المجلس الأعلى للإعلام

استانف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محاضرات الدورة التثقيفية الثالثة للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي ضمن البرنامج التدريبي الأسبوعي برعاية الكاتب الصحفي “مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس واللواء أركان حرب “صفوت الديب” مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا والتي تُنفذ بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني وذلك بمقر المجلس.



و قام العميد أركان حرب “عادل العمدة” بإلقاء المحاضرة الأولى بعنوان “التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ” واستمرت المحاضرة حتى الثانية والنصف ظهرًا وأعقبها محاضرة اللواء أركان حرب “هشام السماحي” تحت عنوان “الاستراتيجية القومية” والتي تستمر حتى الرابعة والنصف.



جدير بالذكر، أن هذه الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي مخصصة لمديري تحرير الصحف والقنوات وذلك تحت إشراف لواء أركان حرب “ياسر عبدالعزيز” بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.