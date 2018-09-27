ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة عين شمس: استحداث فعاليات تعكس روح الفريق.. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، احتفال "يوم الوفاء" تكريما لجهود المشاركين بأنشطة القطاع في خدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، بدور القطاع في خدمة قضايا المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاته وقضاياه من أجل تحقيق التنمية للمجتمع المصري ككل، وعبر عن اعتزازه بالانتماء بشكل أصيل للقطاع منذ كان نائبًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف عزت، في كلمته خلال الاحتفال، أن قطاع خدمة المجتمع، حريص على استحداث الفعاليات التي تعكس روح الفريق، لافتا إلى عزم الجامعة إقامة هذه الاحتفالية بشكل سنوي.

ضمت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي لأبرز أنشطة القطاع طوال العام الجامعي الماضي، أعقبها تكريم العميد أركان حرب عمرو فكري رئيس حي الوايلي، ووكلاء كليات الطب، التمريض، البنات، الزراعة، طب الأسنان، الصيدلة، الآداب، التربية النوعية، والعقيد صلاح أحمد حسن مدير إدارة التربية العسكرية.

كما كرمت الجامعة، سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، وسهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع، ومحمد الديب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشهد الاحتفال تكريم المراكز المشاركة في أنشطة القطاع من بينها " مركز تعليم الكبار، مركز تسويق الخدمات الجامعية، والمركز الإعلامي للجامعة "، كما تم تكريم الإدارة الطبية للجامعة واتحاد طلاب الجامعة ورعاية الشباب و أسرة من أجل مصر المركزية.

جاءت الاحتفالية بحضور عدد من عمداء الكليات ولفيف من الإداريين العاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
رئيس جامعة عين شمس: استحداث فعاليات تعكس روح الفريق.. صور
رئيس جامعة عين شمس: استحداث فعاليات تعكس روح الفريق.. صور
رئيس جامعة عين شمس: استحداث فعاليات تعكس روح الفريق.. صور
رئيس جامعة عين شمس: استحداث فعاليات تعكس روح الفريق.. صور

ترشيحاتنا

للرجال فقط ..استعيد شبابك بملعقة من هذا الخليط على الريق

هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

زواج الأقارب.. فوائد عديدة لن تتوقعيها رغم التحذيرات

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز

اتحاد الكرة يحصن موقفه القانونى فى عقود مدرب منتخب مصر

مفاجأة .. أحمد الفيشاوي يقيم حفل زفافه على شاطئ الجونة

عمرو مصطفى يهاجم الهضبة من جديد ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

المدير الفني لـ ليفربول يفتح النار على شاكيري بسبب محمد صلاح

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. السبت

أحمد الشيخ: جاهزون لمواجهة النجمة.. وأحترم رؤية كارتيرون

ياسمين صبري تكشف حقيقة خلافها مع محمد إمام

أول تعليق من بنك الكويت الوطني بعد اندلاع حريق ضخم في أحد مقراته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز
طريقة عمل شوربة الحب الأمريكية
فوائد وضع ذرة ملح في عجين الكيك والحلويات
طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟