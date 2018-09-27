رئيس جامعة عين شمس: استحداث فعاليات تعكس روح الفريق.. صور

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، احتفال "يوم الوفاء" تكريما لجهود المشاركين بأنشطة القطاع في خدمة المجتمع.





وأشاد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، بدور القطاع في خدمة قضايا المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاته وقضاياه من أجل تحقيق التنمية للمجتمع المصري ككل، وعبر عن اعتزازه بالانتماء بشكل أصيل للقطاع منذ كان نائبًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأضاف عزت، في كلمته خلال الاحتفال، أن قطاع خدمة المجتمع، حريص على استحداث الفعاليات التي تعكس روح الفريق، لافتا إلى عزم الجامعة إقامة هذه الاحتفالية بشكل سنوي.





ضمت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي لأبرز أنشطة القطاع طوال العام الجامعي الماضي، أعقبها تكريم العميد أركان حرب عمرو فكري رئيس حي الوايلي، ووكلاء كليات الطب، التمريض، البنات، الزراعة، طب الأسنان، الصيدلة، الآداب، التربية النوعية، والعقيد صلاح أحمد حسن مدير إدارة التربية العسكرية.





كما كرمت الجامعة، سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، وسهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع، ومحمد الديب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وشهد الاحتفال تكريم المراكز المشاركة في أنشطة القطاع من بينها " مركز تعليم الكبار، مركز تسويق الخدمات الجامعية، والمركز الإعلامي للجامعة "، كما تم تكريم الإدارة الطبية للجامعة واتحاد طلاب الجامعة ورعاية الشباب و أسرة من أجل مصر المركزية.



