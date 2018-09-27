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برلمان

أول رد من سيف زاهر على قرار انضمامه لحزب مستقبل وطن

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:36 م
سيف زاهر عضو اتحاد
سيف زاهر عضو اتحاد الكرة
عبد الرحمن سرحان
قال سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة، رئيس اللجنة الرياضية بحزب مستقبل وطن، إنه سيكمل مسيرة من سبقوه في خدمة الرياضة بالحزب، ولن يتواني في تقديم ما يعود بالخير علي الرياضة المصرية، من خلال منصبه الجديد.

وأضاف "زاهر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه سيعمل على تصحيح بعض السلبيات التي لازمت الرياضة المصرية مؤخرًا، مؤكدًا علي التعاون في هذا الأمر مع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. 

وعن دخول ماراثون الانتخابات البرلمانية القادمة، أوضح رئيس اللجنة الرياضية بمستقبل وطن، أنه لا يزال حديث العهد بمنصبه بالحزب، وما زال الوقت أمامه للتفكير فيما إن كان سيخوض الانتخابات أم لا.

كان سيف زاهر، قد أعلن أمس الأربعاء، عن توليه منصب رئيس اللجنة الرياضية، بحزب مستقبل وطن.

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