تأجيل محاكمة قتلة نجل رجل أعمال بالصف لـ 30 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة المتهمين بقتل نجل رجل أعمال، بمنطقة الصف لجلسة 30 أكتوبر.



وكانت نيابة الصف، أمرت بإحالة المتهمين بقتل نجل رجل الأعمال والأمين العام للقبائل العربية، لمحكمة الجنايات، بعد خطف المتهمين للمجنى عليه وعدم انتظارهم جمع والده 15 مليون جنيه، قيمة فدية مقابل إطلاق سراحه، وألقوا بجثته فى مقابر الصف.



وتعود أحداث الواقعة عندما استدرج المتهمون المجنى عليه، ووضعوا له مخدرا فى العصير فقد على أثرها الوعى واختطفوه فى مكان مجهول، ثم اتصلوا بوالده وطلبوا منه 15 مليون جنيه فدية لإعادة ابنه مره أخرى، وأثناء تفاوضهم معه قتلوا ابنه وألقوا بجثته فى المقابر.



وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين خطفوا المجنى عليه فى منطقة حلوان، ثم ألقوا بجثته فى مقابر عرب أبو عريضة، وتم القبض على أحد المتهمين الذى أرشد عن مكان جثة المجنى عليه وباقى المتهمين.