إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة وأبناء المكفوفين من الرسوم الدراسية بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا بشأن الإعفاءات المقررة للطلاب ذوي الإعاقة وأبناء المكفوفين.



وأكد "حسن"، خلال اجتماع مجلس الجامعة، أن قرار الإعفاء جاء من منطلق حرص إدارة الجامعة على مواصلة رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائها الطلاب وأبناء المكفوفين بالجامعة.



وأضاف أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المكفوفين مسئولية مجتمعية في المقام الأول والأخير، كما أن رعايتهم من قبل القيادة الرشيدة مؤشر ودليل على تطور الدولة في جعلهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ككل.



يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وانطلاقا من حرص الدولة على النهوض بمستوى خدماتها لتلبية احتياجاتهم، فضلا عن تفعيل دورهم وتمكينهم لممارسة أنشطتهم وإبداعاتهم المختلفة.