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أخبار البلد

الجمعية المصرية تطلق حملة للتوعية بالأمراض النفسية وعلاجها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:50 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبدالصمد ماهر
أعلنت الجمعية المصرية للطب النفسي، عن إطلاق حملة "احمى النفسية" للتوعية بالأمراض النفسية وأهمية الطب النفسية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد الأطباء النفسيين العرب، ورعاية إحدى شركات الأدوية الوطنية.

وقال الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إننا فى مصر نعانى من المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسي والأمراض النفسية، والحملة تهدف لتحسين صورة الطب النفسي والمريض النفسي.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم على هامش المؤتمر الخامس عشر لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، أن هناك قاعدة تنص على أنه كلما تم التشخيص مبكرًا كلما أمكن التحسن والسيطرة على المرض النفسي، ولكن المشكلة أن المريض النفسي يذهب متأخرًا للطبيب بعد أن يذهب فى البداية للطب الشعبي والسحر وماشابه، ويؤدى ذلك إلى تعقد المرض.

وأشار إلى أن الطب النفسي تواجهه مشكلة المعتقدات الخاطئة حول أدوية الأمراض النفسية، بأن الدواء يسبب إدمان ويؤثر على أعضاء الجسم، خاصة أن المرض النفسي قد يحتاج لفترات طويلة، وترك الدواء يسبب انتكاسات.

وأوضح أن هناك الكثير من الأمراض العضوية يكون سببها مشاكل نفسية لم تحل، وأغلب علاج الأمراض تحتاج إلى علاج الجانب النفسي، موضحًأ أن المرض النفسي مرض قابل للشفاء، عكس المعتقدات الخاطئة، من أكثر فروع الطب تحقيقًا لنسب شفاء عالية إذا تم التشخيص المبكر وحصل على الدواء المناسب.

وقال الدكتور امجد طلعت، مدير عام إحدى شركات الأدوية، إن الحملة تهدف إلى تصحيح مفهوم المرض النفسى فى المجتمع المصرى، وتشجيع المريض على التشخيص المبكر، وتوفير سبل تشخيص مبكر للمرض، إضافة إلى تحسين صورة المريض النفسى والطب النفسى.

وأضاف أن الحملة ستعمل على رفع كفاءة الأطباء فى التعامل مع المرض، وتوفير علاجات مناسبة لمرضى الاضطرابات النفسية.

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